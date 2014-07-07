Ядро колонны террористов, бежавших из Славянска, было уничтожено - Гелетей

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН сказал министр обороны Украины Валерий Гелетей.

"Информация о том, что будут отходить боевики, поступала постоянно, но о том, что будет колонна, узнали в последнюю минуту. И когда была получена информация, были задействованы соответствующие подразделения на одном из блокпостов. Дождались эту колонну, были готовы и дали бой. Если будете ехать из города Славянска на Артемовск, вы увидите десятки тяжелой техники, много убитых сепаратистов. Понятно, что колонна была достаточно длинной по протяженности и одновременно обезвредить всю колонну было непросто, местность позволяла им спрятаться в разных местах. Но это не говорит о том, что им была предоставлена возможность убежать. Я считаю, что ядро, а это более десяти единиц тяжелой техники, были обезврежены", - рассказал генерал-полковник.

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Кроме того, министр обороны прокомментировал информацию, что террористы, когда отступали, вроде бы прикрывались детьми.

"Информации очень много поступает. О том, что были именно дети, информации нет. Мы приехали туда на место, смотрели, но ни одного тела ребенка не нашли. Поверьте мне, никто не нашел, а если бы нашел, то в СМИ это было бы уже озвучено. Поэтому я думаю, что доверять надо военным", - сказал Гелетей.

"Сегодня у президента есть четкая стратегия победы на Донбассе. Те шаги, которые проводились президентом, начиная с одностороннего прекращения огня. На сегодняшний день максимально задействовано оружие - танковая дивизия, авиация, десантники, спецназ. Сейчас боец одет, обут, есть бронежилет, вооружение и мы знаем, что делать", - добавил министр обороны.