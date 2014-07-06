Турчинов пророчит снижение рейтинга Путина на Востоке Украины до минус 70%
Последние социологические исследования на Донбассе очередной раз подтверждают "лживость и коварство российской пропаганды".
Об этом заявил председатель Верховной Рады Александр Турчинов в эфире телеканала "Интер", пишет Украинская правда.
"Эти исследования еще раз подтверждают лживость и коварство российской пропаганды, которая рассказывает, что все жители Донецкой и Луганской областей мечтают отсоединиться от Украины или присоединиться к Российской Федерации", - сказал он.
По его словам, это неправда, ведь большинство граждан хотят жить в мире, жить в Украине.
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Задача власти - освободить их от террористов, российских наемников, которые сегодня практически терроризируют Донбасс, - добавил он.
Комментируя результаты опроса относительно уровня доверия жителей Донбасса президенту России, Турчинов напомнил, что примерно год назад этот показатель достигал 70%.
"И то, что этот показатель снижается сейчас до 34%, то еще месяц-другой, и будет минус 70% - то есть, недоверие к этому человеку, который фактически виноват в тех ужасных событиях, которые сегодня происходят в Донецкой и Луганской областях", - подчеркнул украинский спикер.