Террористы потеряли более 20 человек в столкновении с силами АТО под Донецком - Семенченко

Об этом сообщил на своей странице в Facebook командир батальона Донбасс Семен Семенченко.

"Сегодня утром, в непосредственной близости от Донецка силами батальона "Донбасс", "Днепр-2", 93 бригады ВСУ Украины проводилась разведка с целью корректировки артиллерийского огня. В 7 часов утра смешанная разведгпуппа вступила в боестолкновение с подразделениями батальона "Восток", - написал он.

По словам Семенченко, батальону "Восток" был нанесен существенный урон в живой силе и технике.

Читайте такжеВ Константиновке установили украинский флаг – комбат «Донбасса»"Общие потери противника более 20 человек, со стороны разведгпуппы потерь нет, легкие ранения получили бойцы "Днепр 2" и "Донбасса". Хотелось бы поблагодарить артилеристов за профессионализм, а руководство ВСУ за поддержание высокой боеготовности войск. В последнее время стали очень профессиональными и четкими действия ВСУ. Слава Украине!", - написал он.

Также Семенченко сообщил, что после окончания боя к месту столкновения подтянулись боевики из Славянска.

"P.S. к моменту отхода к месту боя потянулись подразделения батальона "Север" ( террористы, сбежавшие из Славянска), которые еще три часа вели шквальный огонь по пустой зеленке. Передаем привет и пожелание беречь патроны для последующей работы. Кустов в Донецке много, может не хватить", - написал Семенченко.