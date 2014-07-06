В освобожденных от террористов городах люди массово сдают оружие - СНБО

В восточных областях Украины на освобожденных силами Антитеррористической операции (АТО) от террористов территориях наблюдается массовая сдача оружия людьми.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко.

”Зафиксирована массовая сдача оружия на территориях, где дислоцировались боевики”, - сказал он.