Порошенко подписал указ о награждении воинов за освобождение Славянска

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Будут награждены бойцы 79-й и 95-й аэромобильных бригад, 25-й и 80-й воздушно-десантной бригад, отдельного отряда спецназначения - солдат Анатолий Абласов, старший солдат Степан Дубенецкий, майор Олег Апостол, майор Максим Миргородский, майор Андрей Ткачук, майор Виктор Ивчук.

«Вся Украина должна гордиться своими защитниками, а страна должна знать героев в лицо», - отметил глава государства.Читайте такжеПрезидент: освобождение Славянска - знаковое событие в борьбе за восстановление целостности Украины

Президент от имени украинского народа поблагодарил родителей и семей, которые воспитали таких героев.