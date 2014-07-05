Порошенко подписал указ о награждении воинов за освобождение Славянска
21:37, 05 июля 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении украинских воинов, которые особенно отметились при освобождении Славянска и других населенных пунктов.
Президент подписал указ о награждении воинов за освобождение Славянска / Фото: УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Будут награждены бойцы 79-й и 95-й аэромобильных бригад, 25-й и 80-й воздушно-десантной бригад, отдельного отряда спецназначения - солдат Анатолий Абласов, старший солдат Степан Дубенецкий, майор Олег Апостол, майор Максим Миргородский, майор Андрей Ткачук, майор Виктор Ивчук.
«Вся Украина должна гордиться своими защитниками, а страна должна знать героев в лицо», - отметил глава государства.Читайте такжеПрезидент: освобождение Славянска - знаковое событие в борьбе за восстановление целостности Украины
Президент от имени украинского народа поблагодарил родителей и семей, которые воспитали таких героев.
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