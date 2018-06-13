Украинский интерес. АТО с реакцией, неспешный ЕС и Путин без огонька

Десятидневная пауза в антитеррористической операции на Донбассе, похоже, была воспринята российским руководством как проявление слабости украинской власти. Но в Москве на этот раз ошиблись с оценкой настроений в нашем обществе, значительная часть которого требовала от Президента более решительных действий. Поэтому с началом июля наступление украинских силовиков возобновилось под возмущенные крики командиров сепаратистов, чувствующих себя очень неуверенно в условиях использования против них тяжелой и высокоточной артиллерии. Петр Порошенко подчеркивает готовность к прекращению огня, но исключительно двустороннему и с предшествующим ему восстановлением контроля над государственной границей и освобождением всех заложников. Пока эта позиция нашла одобрение только у США, а переговоры о возобновлении консультаций контактной группы продолжаются.

Лидеры ЕС на поверку оказались политиками с короткой памятью. Удивляет даже не отсутствие решимости в части введения санкций против России (перспектива внедрения третьей фазы экономического наказания агрессора становится все более призрачной), но и стремление превратить ситуацию на Донбассе в исключительно украинскую проблему. Ангела Меркель и Франсуа Олланд активно выкручивают руки Петру Порошенко и Павлу Климкину с требованием сдержать военных, словно позабыв, как Россия оккупировала Крым и игнорируя тот факт, что в тлеющий Донбасс Кремль щедро плеснул горючей смеси поставок оружия и командировки наемников. Досадно, что политиков Старого Света история не учит тому, что сдерживание агрессора – путь позора и поражения.

Владимир Путин 1 июля провел встречу с российским дипломатическим корпусом и в открытой ее части не блеснул оригинальностью. Наверное, заезженная пластинка одного из самых влиятельных политиков в мире сюрпризом для многих, с другой стороны – смена темпа и тональности внешнеполитических заявлений стала фирменным знаком правителя России. Властелин Кремля транслировал проводникам своего внешнеполитического курса уже неоднократно обкатанные фразы, употребив слово «Украина» чаще, чем название собственной страны. Путин ухитрился обещать защищать всех, кто причисляет себя к «русскому миру», заодно призвав российский МИД разработать инициативы, не позволяющие осуществлять влияние извне на внутриполитические процессы. Небольшое уменьшение геббельсовского размаха российской пропагандистской машины можно отнести к числу тактических уловок, ведь России необходимо быть белой и пушистой в глазах Запада.

Являющийся одним из основных проводников внешней политики России «Газпром», с одной стороны, готов идти на новые уступки своим европейским партнерам, с другой – вступает в борьбу против перспектив реверса «голубого золота» в Украину. По всей видимости, летние месяцы будут наполнены подковерной борьбой, в которой украинской стороне придется действовать решительно, поскольку рассчитывать на весомую помощь Евросоюза не приходится. В лучшем случае Украина получит нейтральное отношение со стороны своих евро-партнеров.

Правительству Яценюка пришлось идти на компромисс с Верховной Радой. После того как правящая коалиция не проявила энтузиазма в отношении правительственных инициатив, предусматривающих чрезвычайное положение в энергетике и возможность участия ЕС и США в приватизации ГТС, Арсению Яценюку пришлось пойти на жертвы. Он выразил готовность к переговорам о переформатировании коалиции и состава правительства, после чего «энергетические» законопроекты были приняты в первом чтении. Воистину, кому – война, а кому – мать родна.