Литвин: продажа Одесского припортового угрожает нацбезопасности Украины

Лидер одноименного блока Владимир ЛИТВИН выступает категорически против продажи Одесского припортового завода и ОАО «Турбоатом».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил в интервью журналистам.

Он отметил, что это стратегически важные для государства предприятия и их нецелесообразно передавать в руки частных структур.

Он добавил, что по предварительной информации Одесский припортовый завод планируют продать за 3 млрд. грн., в то время, когда ежегодно данное предприятие платит 500 млн. грн. налогов в бюджет.

По словам В.ЛИТВИНА, аммиакопровод это, по сути, «Чернобыль растянутый по территории Украины». Поэтому, по его мнению, продажа его угрожает национальной безопасности Украины.

В.ЛИТВИН отметил, что создается впечатление, будто есть «попытка рассчитаться этим предприятием за определенную поддержку на выборах».

Он также выступает категорически против продажи «Турбоатома».

Он отметил, что это также стратегически важное для государства предприятие.

По его словам, на сегодня пытаются продать в Украине то, что приносит «большие прибыли».

По мнению В.ЛИТВИНА, продавать нужно те предприятия, «которые лежат» и которые нужно возрождать.