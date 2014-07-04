Взрыв в одесском военкомате квалифицировали по статье "терракт"

Как сообщили УНИАН в Суворовском райотделе Одесского городского управления ГУ ГУМВД в Одесской области, в 3.30 по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что у Суворовского военкомата, который находится на территории поселка Шевченко-3, произошел взрыв.

Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы Суворовского райотдела милиции было установлено, что в результате взрыва повреждены внешняя стена, а также частично разрушены перекрытия между подвальным помещением и 1-м этажом здания. Взрывной волной с 1-го по 3-й этажи выбиты оконные стекла. Также взрывной волной частично выбиты стекла на 3-м и 5-м этажах расположенного рядом жилого дома. При этом никаких следов возгорания не обнаружено и от взрыва никто не пострадал. Причина взрыва устанавливается.Читайте такжеАваков: в Одессе предотвращены несколько терактов

При осмотре прилегающей к зданию военкомата территории обнаружено и изъято несколько пластиковых предметов неустановленного происхождения, которые будут направлены в НИЭКЦ для проведения экспертного исследования.

По данному факту УСБУ в Одесской области начато уголовное производство по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) УКУ. Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению указанного правонарушения.Читайте такжеВ Одессе СБУ задержала двух террористов ДНР

Как сообщал УНИАН, в Суворовском районе Одессы в 3.33 4 июля в трехэтажном здании, где размещены Дорожно-эксплуатационное управление и Суворовский районный военный комиссариат, произошел взрыв. По данным ГСЧС, в результате взрыва пострадал один человек, который был госпитализирован. Взрывом также частично поврежден фундамент здания.