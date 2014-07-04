Украина переживает период наивысшего подъема духа - дипломат

Об этом он заявил во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированной информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

По словам дипломата, это происходит именно тогда, когда Украина потеряла Крым и может потерять еще какую-то часть территории.

"Если вернуться к социологии, то это, видимо, период наивысшего подъема украинского духа. Это тот период, когда украинский народ, нация сформирована как такова, что готова ценой жизни отстаивать собственные идеалы, территориальную целостность своего государства", - отметил Яременко.

"За этим этапом придет следующий. Какой он будет? Украинцы ожидают, что будет решительное отстаивание национального достоинства в международных масштабах. Украинцы готовы защищать свое государство, что не было фактом еще несколько лет назад", - подчеркнул дипломат.