В Луганской области находится 20 танков и 122 единицы бронетехники из России - Стець

04:11, 04 июля 2014
Политика
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В Луганской области зафиксировали 20 танков и 122 единицы бронетехники, которые туда попали со стороны России.

танк Россия Т-72 / liveguns.ru

Об этом в эфире ”5 канала” сказал руководитель управления информационной безопасности Нацгвардии Юрий Стець, передает Еспресо.TV.

“Сегодня украинское воздушное пространство пересекли два российских вертолета Ми-8 и один Ми-24. Также сегодня зафиксировано со стороны России передвижения четырех КамАЗов с боевиками”, - сообщил он.

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Он рассказал, что на территории Луганской области находятся 20 танков и 122 единицы бронетехники, которые так же к нам попали со стороны России.

По его словам, в городах, которые сегодня были очищены от боевиков, была найдена кредитная карта российского банка с переводами внутри Российской Федерации.

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