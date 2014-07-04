Бывшего воина Нацгвардии держат в СИЗО по обвинению в измене

Меру пресечения Сергею Дмитриенко избрали в четверг, 3 июля, в Чернигове, говорится в сюжете ТСН. Рядового подозревают в том, что он передавал иностранным спецслужбам информацию о военнослужащих и часть, в которой служил сам.

Списки нацгвардейцев, их адреса, контактные телефоны, а также характеристики на каждого, по данным следствия, передавали по электронной почте на адрес интернет-магазина. Этот сайт якобы созданный иностранными спецслужбами для получения информации от агентов.

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Самого подозреваемого на судебное заседание не доставляли. Родители парня уверены, что произошла ошибка, и просят открытого и объективного расследования по этому делу.

"Я не хочу сейчас оправдывать Сергея, но в 19 лет простой солдат не знает даже никаких тайн. И не мог знать. И допуска у него не было. Кому он выгоден, я не знаю", - сетует отец подозреваемого Александр Дмитриенко.