ВР приняла закон о гарантиях для мобилизованных студентов, аспирантов и преподавателей

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 250 из 308 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено сохранить места обучения в учебных заведениях для тех лиц, которые призваны для прохождения воинской службы во время мобилизации в особый период; сохранить дополнительные виды социального и материального обеспечения студентам, аспирантам; предоставить право на отсрочку для сдачи экзаменационной сессии и государственной аттестации в учебных заведениях на период прохождения ими воинской службы.

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Также предусмотрено сохранить место работы, должность и предыдущий средний заработок педагогическому или научно-педагогическому работнику в связи с прохождением им воинской службы по призыву во время мобилизации, на особый период; уменьшить размер платы за обучение, подготовку, переподготовку, повышение квалификации кадров или за предоставление дополнительных образовательных услуг для лиц, которые прервали обучение в учебных заведениях в связи с их призывом во время мобилизации с учетом прерванного и оплаченного срока обучения.