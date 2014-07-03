Порошенко представил в ВР законопроект о внесении изменений в Конституцию

Как передает корреспондент УНИАН, парламент рассматривает вопрос включения в повестку дня сессии президентского законопроекта (регистрационный № 4188а) о внесении изменений в Конституцию Украины (о полномочиях органов государственной власти и местного самоуправления).

Законопроектом предлагается исключить из действующей редакции Конституции Украины норму о том, что досрочно прекращаются полномочия народного депутата Украины, избранного от политической партии (избирательного блока политических партий), в случае невхождения его в состав депутатской фракции этой политической партии (избирательного блока политических партий) или выхода народного депутата Украины из состава такой фракции.

Изменениями также предусмотрено, что Верховная Рада является полномочной при условии избрания и принесения присяги не менее чем двумя третями народных депутатов от ее конституционного состава.

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В соответствии с законопроектом, в Верховной Раде на основе согласования политических позиций формируется парламентская коалиция, в состав которой входит большинство народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.

Парламентская коалиция в Верховной Раде, в соответствии с Конституцией Украины, вносит предложения президенту Украины по кандидатуре премьер-министра Украины, а также вносит предложения премьер-министру по кандидатурам в состав Кабинета министров.

Предусмотрено, что в Верховной Раде гарантируется деятельность парламентской оппозиции. Организация и порядок деятельности парламентской коалиции и парламентской оппозиции в Верховной Раде устанавливаются законом о Регламенте Верховной Рады.

Также изменениями в статью 85 Конституции предусмотрено, что к полномочиям Верховной Рады относится назначение по представлению президента премьер-министра; назначение, решение вопроса об отставке по представлению премьер-министра членов Кабинета министров, увольнение их с должностей, решение вопроса об отставке премьер-министра; предоставление согласия на назначение на должность президентом председателя Службы безопасности Украины; предоставление согласия на назначение на должность президентом председателя Государственного бюро расследований; предоставление согласия на назначение на должность президентом генерального прокурора Украины; высказывание недоверия генеральному прокурору, которое имеет последствием его отставку с должности. Министр обороны Украины, министр иностранных дел Украины назначаются Верховной Радой по представлению премьер-министра, которое согласовано с президентом.

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В соответствии с законопроектом, президент имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады, если в течение тридцати дней в Верховной Раде не сформирована парламентская коалиция; в течение шестидесяти дней после сложения Кабинетом министров полномочий или отставки Кабинета Министров не сформирован персональный состав Кабмина; в течение тридцати дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться.

В соответствии с изменениями, президенту предоставляются дополнительные полномочия по досрочному прекращению полномочий Верховной Рады Автономной Республики Крым или органа местного самоуправления.

Глава государства также вносит по предложению парламентской коалиции в Верховной Раде представления о назначении Верховной Радой премьер-министра в срок не позже чем на пятнадцатый день после получения такого предложения; согласовывает представление премьер-министра о назначении Верховной Радой министра обороны, министра иностранных дел; назначает на должности и освобождает от должностей председателя Антимонопольного комитета Украины, председателей и членов национальных комиссий, которые осуществляют государственную регуляцию естественных монополий, в сферах связи и информатизации, рынков ценных бумаг и финансовых услуг; назначает на должности и освобождает от должностей представителей президента в регионах и районах; назначает на должность с согласия Верховной Рады и освобождает от должности генерального прокурора; вносит представление о назначении на должность и освобождении от должности Верховной Радой председателя Национального банка Украины; назначает на должности и освобождает от должностей половину состава Совета Национального банка Украины; назначает на должность с согласия Верховной Рады и освобождает от должности председателя Службы безопасности Украины.

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Кроме того, изменениями предусмотрено, что президент отменяет акты Совета министров Автономной Республики Крым; по представлению представителя президента Украины в соответствующем регионе останавливает действие решения Верховной Рады Автономной Республики Крым или органа местного самоуправления по мотивам его несоответствия Конституции Украины с одновременным обращением в Конституционный Суд Украины о его конституционности.

Установленное заключение Конституционного Суда нарушения решением Верховной Рады АР Крым или органа местного самоуправления Конституции Украины являются основанием для досрочного прекращения президентом Украины полномочий ВС АРК, органа местного самоуправления.

Также предлагается дополнить Конституцию Украины новой статьей 1071. В ней сказано, что в регионах и районах действуют представители президента Украины. Представители президента Украины в регионах координируют деятельность представителей президента Украины в районах. Они назначаются на должности и освобождаются от должностей президентом Украины. Они осуществляют надзор за соответствием Конституции и законам Украины актов органов местного самоуправления и территориальных органов центральных органов исполнительной власти; координируют взаимодействие территориальных органов центральных органов исполнительной власти; направляют и организовывают деятельность всех территориальных органов центральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в условиях чрезвычайного или военного положения; осуществляют другие полномочия, определенные Конституцией и законами Украины.

Из ныне действующей Конституции предлагается исключить статьи 118 и 119, которыми регламентируется образование и деятельность местных государственных администраций.

Кроме того, предусмотрено отменить функцию прокуратуры по надзору за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, соблюдением законов по этим вопросам органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, их должностными и служебными лицами.

В соответствии с изменениями, административно-территориальное устройство Украины основывается на принципах единства и целостности государственной территории, децентрализации в осуществлении государственной власти, повсеместности и возможности местного самоуправления, устойчивого развития административно-территориальных единиц, с учетом их исторических, экономических, экологических, географических и демографических особенностей, этнических и культурных традиций. Систему административно-территориального устройства составляют административно-территориальные единицы: регионы, районы, общества.

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Регионами Украины являются: Автономная Республика Крым, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области, города Киев и Севастополь.

Из действующей Конституции предлагается исключить норму о том, что в АР Крым действует представительство президента Украины, статус которого определяется законом Украины.

В законопроекте отмечается, что громадой является образованная в порядке, определенном законом, административно-территориальная единица, которая включает один или несколько населенных пунктов (село, поселок, город), а также прилегающие к ним территории.

В новой редакции изложена статья 140 Конституции Украины, в соответствии с которой органами местного самоуправления громады является соответственно председатель громады – сельский, поселковый, городской голова; совет громады – сельский, поселковый, городской совет; исполнительный орган совета. Органами местного самоуправления, которые представляют общие интересы громад района, является районный совет и его исполнительный орган. Органами местного самоуправления, которые представляют общие интересы громады области, является областной совет и его исполнительный орган. Вопрос организации управления районами в городах, а также образование, реорганизации и ликвидации районов в городах относится к компетенции соответствующих городских советов.

Разграничение полномочий в системе органов местного самоуправления и их исполнительных органов разных уровней осуществляется по принципу субсидиарности.

В соответствии с законопроектом, сельские, поселковые, городские советы могут наделять органы самоорганизации населения частью компетенции своих исполнительных органов.

Кроме того, в новой редакции изложена статья 141 Конституции. В соответствии с изменениями, сельские, поселковые, городские, районные, областные советы состоят из депутатов, которые избираются жителями громад на основе общего, равного, прямого избирательного права путем тайного голосования. Срок полномочий сельского, поселкового, городского, районного, областного совета, депутаты которого избраны на очередных выборах, составляет пять лет. Прекращение полномочий сельского, поселкового, городского, районного, областного совета имеет следствием прекращение полномочий депутатов соответствующего совета. Жители громады на основе общего, равного, прямого избирательного права избирают путем тайного голосования соответственно сельского, поселкового, городского голову, который возглавляет исполнительный орган совета и председательствует на его заседаниях. Срок полномочий сельского, поселкового, городского головы, избранного на очередных выборах, составляет пять лет.

Сельский, поселковый, городской, районный, областной совет, сельский, поселковый, городской голова, избранные на внеочередных выборах, осуществляют свои полномочия до избрания нового состава совета, сельского, поселкового, городского головы на следующих очередных выборах.

Очередные выборы сельских, поселковых, городских, районных, областных советов, сельских, поселковых, городских голов проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий соответствующего совета или соответствующего председателя, избранных на очередных выборах.

Законопроектом предусмотрено, что председатель областного совета избирается из состава депутатов совета и возглавляет его исполнительный орган. Областной совет по представлению избранного председателя формирует состав исполнительного органа совета.

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Новой редакцией статьи 142 Конституции предлагается установить, что материальной и финансовой основой местного самоуправления является движимое и недвижимое имущество, поступления местных бюджетов, в том числе местные налоги и сборы, часть общегосударственных налогов, земля, природные ресурсы, которые находятся в собственности сельских, поселковых, городских громад, а также объекты, которые находятся в собственности районных и областных советов.

Также изложена в новой редакции статья 144. Изменениями предусмотрено, что органы местного самоуправления в пределах полномочий, определенных законом, принимают решения, которые являются обязательными для выполнения на соответствующей территории.