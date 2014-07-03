США: продолжение АТО на Донбассе связано с тем, что Россия поддерживает террористов

Об этом в среду заявил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Мы уважаем решение властей Украины поддерживать порядок в стране", - сказал Эрнест.

По его словам, США также "приветствуют стремление Порошенко" проводить конституционные реформы. Представитель Белого дома обратил внимание на готовность украинского президента возобновить перемирие, если террористы сложат оружие.

Как утверждает Эрнест, "к сожалению, поддерживаемые Россией сепаратисты не соблюдали соглашение о перемирии". По его словам, "одностороннее прекращение огня не работает".

"В течение 10 дней, пока продолжалось перемирие, мы наблюдали инциденты", - отметил представитель Белого дома, возложив всю вину за них на боевиков.

Администрация США утверждает, что Россия поддерживает террористов на Донбассе, и требует от Москвы изменить данный курс.

Эрнест назвал позицию Москвы двусмысленной. "Мы приветствуем вызывающие одобрение заявления российской стороны. Но рассчитываем на то, что они будут подкреплены действиями", - сказал Эрнест.

"Мы продолжаем оказывать давление на президента Путина и на Россию с тем, чтобы они прекратили поддерживать ополченцев и призвали их сложить оружие", - отметил представитель Белого дома.