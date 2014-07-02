Президент поручил МИД подготовить и согласовать с ЕС план ратификации СА



Как сообщает пресс-служба Главы государства об этом он сказал во время встречи с лидерами депутатских фракций и групп Верховной Рады.

Читайте такжеРумыния первой из стран ЕС ратифицировала СА Украины, Грузии и Молдовы

«После этого мы заинтересованы как можно быстрее пройти процедуру ратификации, соблюдая все регламентные нормы», - сказал Глава государства.

Напомним, 27 июня в Брюсселе президент Украины Петр Порошенко подписал экономическую часть Соглашения об ассоциации с ЕС, включая создание зоны свободной торговли. Украинский парламент в целом имеет два месяца для ее ратификации.