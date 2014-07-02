Порошенко пообщался с освобожденными журналистами «Громадського ТВ»

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«С облегчением воспринял это известие. Каждое сообщение о захвате заложников болью отдается в моем сердце. Особенно - когда речь идет о журналистах, людях, которых в зону обострения позвала профессия», - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что для него было очень важно услышать именно от Насти, что они живы и здоровы.

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Руководитель Управления информационной безопасности Национальной гвардии Юрий Стець, который по поручению Президента координировал действия по освобождению журналистов, подчеркнул необходимость лучшего информирования со стороны представителей СМИ об их планах по освещению событий в зоне антитеррористической операции.

«Мы сделали все возможное, с помощью Министра внутренних дел Арсена Авакова, а также других руководителей силовых структур, задействовали все каналы, чтобы журналисты вышли на свободу живыми и невредимыми. Но на будущее советуем всем координировать с МВД ваши планы в зоне АТО», - обратился он к представителям СМИ.