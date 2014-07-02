Рада отклонила законопроекты о введении ввозной пошлины на книги

Законопроектами предлагалось внести соответствующие изменения в Бюджетный и Таможенный кодексы, а также в закон о Таможенном тарифе.

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Одним из авторов этих законопроектов является вице-спикер парламента Руслан Кошулинский. Несмотря на отсутствие в сессионном зале большинства депутатов и нерезультативные предыдущие голосования, он все же вынес на рассмотрение эти законопроекты. Однако ни один из них не набрал необходимых 226 голосов депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, из ложи прессы журналистам было видно, что во время голосования в зале присутствовали около 200 депутатов.

Как отметила во время представления законопроектов народный депутат от фракции ВО "Свобода" Ирина Фарион, законопроекты, в том числе, касались и российской книжной продукции. Средства, полученные от взимания пошлины, могли быть направлены на социальные потребности. Предусматривалось, что ежегодно эта сумма составляла бы примерно $2 млн, которые можно было бы направить на закупку украинских книг, в частности для парламентской библиотеки.