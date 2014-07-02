В МВД считают, что войной на Донбассе Путин пытается сохранить свою власть в России

Такое мнение в эфире 5 канала высказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, пишет Gazeta.ua.

Геращенко, в частности, отметил, что все, что делает Путин в Украине, направлено в первую очередь на сохранение его власти в России.

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"Его задача - сделать так, чтобы русские не увидели, как Украина становится европейским, демократическим, богатым государством", - отметил советник министра МВД.

Вместе с тем он считает, что пока в Украине идет война, наше государство не возьмут в Евросоюз.

"Пока у нас будет идти АТО, нам не дадут безвизовый въезд в Европу. Вот на что направлена ​​политика Путина", - пояснил Геращенко.