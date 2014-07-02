В МВД считают, что войной на Донбассе Путин пытается сохранить свою власть в России
00:42, 02 июля 2014Политика
1
Действия России на востоке Украины направлены на сохранение власти президента Владимира Путина.
REUTERS
Такое мнение в эфире 5 канала высказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, пишет Gazeta.ua.
Геращенко, в частности, отметил, что все, что делает Путин в Украине, направлено в первую очередь на сохранение его власти в России.
Читайте такжеПутин потерпел поражение в Украине - Сикорский
"Его задача - сделать так, чтобы русские не увидели, как Украина становится европейским, демократическим, богатым государством", - отметил советник министра МВД.
Вместе с тем он считает, что пока в Украине идет война, наше государство не возьмут в Евросоюз.
"Пока у нас будет идти АТО, нам не дадут безвизовый въезд в Европу. Вот на что направлена политика Путина", - пояснил Геращенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter