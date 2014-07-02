Советник Авакова: за сегодня уничтожено более тысячи террористов

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

Шкиряк отметил, что в течение первого дня возобновления активной фазы АТО силы Нацгвардии и ВСУ перешли в наступление.

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"Они освободили от российских наемников несколько стратегически важных городов в Донецкой и Луганской областях, а также восстановили контроль над пограничным пунктом "Должанский", - уточнил советник министра.

По его словам, мощными локальными ударами по базам и позициям террористов уничтожено более тысячи боевиков.

"Сепаратисты готовы сложить оружие и пытаются договориться о "коридоре" в РФ или о гарантиях амнистии для тех, кто не совершал тяжких преступлений", - отметил Шкиряк.