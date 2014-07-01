Порошенко рассказал Шульцу, при каких условиях готов возобновить перемирие

Глава государства отметил высокий профессионализм и опыт Мартина Шульца и выразил надежду, что его дружеское отношение к Украине будет способствовать дальнейшему диалогу между Украиной и ЕС, сообщает пресс-служба президента.

Петр Порошенко отметил, что Украина сейчас переживает один из самых сложных периодов в своей истории. Он сообщил о своем решении не продлевать действие режима прекращения огня и заверил в готовности восстановить этот режим в условиях двустороннего отказа от применения силы, восстановления контроля за границей при мониторинге ОБСЕ и освобождении всех заложников.

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Глава государства подчеркнул, что рассчитывает на поддержку Мартина Шульца для построения скоординированных отношений между Украиной и ЕС, в частности для получения Украиной перспективы членства после того, как она осуществит необходимые реформы.

Мартин Шульц поблагодарил за поздравления и заверил в готовности сделать все возможное для поддержки Украины, ее европейской интеграции и стабильности. Также новоизбранный Президент Европейского Парламента выразил убеждение, что Петр Порошенко обладает необходимым авторитетом, в частности на международной арене, чтобы принести мир и стабильность в Украине.

«В сегодняшней речи я обратился к гражданам ЕС с призывом помнить о том, что мир не является подарком навсегда, поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить мир», - сказал М.Шульц.

Президент Европарламента отметил, что этот институт - не только законодательный орган, но и площадка для дипломатии. Он заверил в готовности предоставить Украине весь дипломатический ресурс для налаживания многосторонних политических отношений с целью ее развития в стабильную демократическую и европейскую державу.

Петр Порошенко пригласил Мартина Шульца осуществить визит в Украину в удобное для него время.