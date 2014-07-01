Государство должно привлекать волонтеров к ведению кибервойн, – военный эксперт

Об этом заявил военный эксперт института Евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.

Напомним, по сообщению министра внутренних дел Арсена Авакова, Управление информационной безопасности будет заниматься взаимодействием и оперативным управлением информационными потоками в режиме боевой обстановки, а также обработкой и интерпретацией поступающей информации для выработки оперативных управленческих решений.

По мнению Игоря Козия, основная государственная структура, которая обязана отвечать за информационную безопасность, это Гостелерадио. Поскольку, с одной стороны, оно выдает лицензии на вещание, а с другой — может вырабатывать общенациональную информационную политику. При этом информполитика должна корректироваться в зависимости от решений СНБО.

Читайте такжеУправление информационной безопасности Нацгвардии возглавил Юрий СтецьВ тоже время эксперт не исключает привлечения к информационной борьбе волонтерских объединений.

«Есть талантливые люди, которые готовы сотрудничать за деньги - если у государства есть бюджет, то почему бы и нет? Но есть и те, кто готов трудиться за идею. В данном случае нужно осуществлять их координацию и вырабатывать общие правила игры. Для этого у нас есть Верховная Рада и политсилы, которые в нее входят», — пояснил военный эксперт.

Напомним, что, по мнению медиа-эксперта Сергея Черненко, некоторые политические силы уже негласно вступили в кибервойну. В результате анализа социальных сетей эксперт проследил, что информационный отпор российским комментаторам, занимающимся целенаправленной пропагандой среди жителей Донбасса, дают организованные группы украинских активистов. В частности, согласно его выводам, одна из групп регулируется ВО «Свобода», с которой связаны многие аккаунты, участвующие в кампании.

«Единый тезисный ряд и переход этих комментаторов на русский язык для лучшей коммуникации с местным населением [восточных областей] говорят об организованности их усилий», - заявил эксперт.