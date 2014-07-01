Государство должно привлекать волонтеров к ведению кибервойн, – военный эксперт
Управление информационной безопасности, появившееся 29 июня при Национальной Гвардии Украины, не сможет противостоять информационной войне без помощи Гостелерадио.
Об этом заявил военный эксперт института Евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.
Напомним, по сообщению министра внутренних дел Арсена Авакова, Управление информационной безопасности будет заниматься взаимодействием и оперативным управлением информационными потоками в режиме боевой обстановки, а также обработкой и интерпретацией поступающей информации для выработки оперативных управленческих решений.
По мнению Игоря Козия, основная государственная структура, которая обязана отвечать за информационную безопасность, это Гостелерадио. Поскольку, с одной стороны, оно выдает лицензии на вещание, а с другой — может вырабатывать общенациональную информационную политику. При этом информполитика должна корректироваться в зависимости от решений СНБО.
Читайте такжеУправление информационной безопасности Нацгвардии возглавил Юрий СтецьВ тоже время эксперт не исключает привлечения к информационной борьбе волонтерских объединений.
«Есть талантливые люди, которые готовы сотрудничать за деньги - если у государства есть бюджет, то почему бы и нет? Но есть и те, кто готов трудиться за идею. В данном случае нужно осуществлять их координацию и вырабатывать общие правила игры. Для этого у нас есть Верховная Рада и политсилы, которые в нее входят», — пояснил военный эксперт.
Напомним, что, по мнению медиа-эксперта Сергея Черненко, некоторые политические силы уже негласно вступили в кибервойну. В результате анализа социальных сетей эксперт проследил, что информационный отпор российским комментаторам, занимающимся целенаправленной пропагандой среди жителей Донбасса, дают организованные группы украинских активистов. В частности, согласно его выводам, одна из групп регулируется ВО «Свобода», с которой связаны многие аккаунты, участвующие в кампании.
«Единый тезисный ряд и переход этих комментаторов на русский язык для лучшей коммуникации с местным населением [восточных областей] говорят об организованности их усилий», - заявил эксперт.