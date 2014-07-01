Минздрав проверил Институт рака: 42 млн грн потратили на оборудование, которое пылится на складе

Внеплановая комплексная проверка Национального института рака выявила вопиющие нарушения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил министр здравоохранения Украины Олег Мусий.

Он подчеркнул, что за время существования института было проведено 11 проверок этого учреждения и из них только по одной проверке сделаны выводы, другие 10 проигнорированы и не исправлены замечания.

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По словам министра, руководство Минздрава создало новую внеплановую комиссию, которая на протяжении двух недель проводила проверку.

«13 июня 2014 комиссия завершила проверку и составила соответствующую справку. Оказалось, что Институт уже на протяжении 3 месяцев является неаккредитованным как учреждение здравоохранения. Аккредитационный сертификат закончился и национальный институт не прошел аккредитацию. По 8 специальностям, в частности, таким как хирургическая стоматология, отоларингология, кардиология, диетология и некоторые другие, институт осуществлял свою деятельность, не имея на это соответствующей лицензии», - сказал Мусий.

Министр информировал, что до сих пор руководством института не оформлено право собственности как на здание самого института, как сооружение, так и на землю, на которой он расположен.

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«Исполнительная служба может эту собственность просто забрать за долги, которые имеет этот институт перед истцом. Завышена стоимость проектов реконструкции клиник №2 на 630 тысяч гривень и в клинике химиотерапевтического корпуса 979 тысяч гривень. В целом возмещение ущерба, которым должен был бы заниматься институт, – более миллиона 609 тысяч», - сказал Мусий.

Министр также рассказал, что проверка выявила, что в 2011 году, за счет средств общего фонда, то есть за бюджетные, НИР приобрел высокоточное хирургическое оборудование на общую сумму 42 миллиона гривень.

«Однако до сих пор это оборудование не установлено. Оно отдано на ответственное хранение и пылится на складах неизвестно под какие гарантии. Срок установки на него уже закончился», - сказал Мусий.

По его словам, на момент проверки установлено, что в институте к медицинской практике допускали врачей, которые не имели сертификатов соответствующей специализации.

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«Комиссия выявила отсутствие протоколов лечения онкологических больных. Человек, который отвечает за качество медицинской помощи в Национальном институте рака, старший научный сотрудник научно-исследовательского отделения, имеет образование по специальности «технология хлеба, кондитерских, макаронных изделий и пищевых концентратов». Качество медицинской помощи контролируется человеком без медицинского образования», - подчеркнул Мусий.

Он также отметил, что комиссия выявила факты нарушения температурного хранения лекарственных средств.

«Холодильный режим (в частности, в онкогематологическом отделении) не отвечает необходимому, что ставит под сомнение пригодность лекарств, которые применяют в НИР. Обнаружены лекарства, срок годности которых истек еще 2 года назад. И они могли быть применены пациентам», - сказал Мусий.