В Украине необходимо ввести военное положение, а не говорить об АТО - Литвин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента представитель группы “Суверенная европейская Украина” Владимир Литвин.

Он напомнил, что во время так называемого перемирия погибло более 30 военнослужащих.

По его словам, “террористы и бандиты при поддержке извне из-за пределов Украины фактически ввели военное положение, а мы говорим об активной фазе АТО”.

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“Военное положение уже давно действует и нужно осмелиться принять соответствующее решение, чтобы уберечь военнослужащих”, - заявил Литвин.

Он также отметил необходимость переформатирования правительства и отставки тех министров, которые не разбираются в тех областях, которые возглавляют, а лишь заботятся о своем будущем.

По его словам, необходимо поддержать президента Украины Петра Порошенко в назначении руководителей силовых структур.