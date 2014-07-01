В Краматорске маршрутный автобус попал под обстрел: 4 человека погибли, 5 – ранены
10:09, 01 июля 2014Политика
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В Краматорске Донецкой области маршрутный автобус попал под обстрел, в результате чего 4 человека погибли, 5 – ранены.
Маршрутный автобус попал под обстрел / Ann Molchanova / Facebook
Об этом УНИАН сообщили в департаменте здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.
«Сегодня утром в результате попадания под обстрел маршрутного автобуса в Краматорске четыре человека погибли, еще пятеро получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в лечебно-профилактические учреждения города», - сказано в сообщении.Читайте такжеТеррористы продолжают обстрел сил АТО - Тимчук
И отмечено, что пока «подробностями происшествия облгосадминистрация на данный момент не располагает».
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