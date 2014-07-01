В Краматорске маршрутный автобус попал под обстрел: 4 человека погибли, 5 – ранены

Об этом УНИАН сообщили в департаменте здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

«Сегодня утром в результате попадания под обстрел маршрутного автобуса в Краматорске четыре человека погибли, еще пятеро получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в лечебно-профилактические учреждения города», - сказано в сообщении.Читайте такжеТеррористы продолжают обстрел сил АТО - Тимчук

И отмечено, что пока «подробностями происшествия облгосадминистрация на данный момент не располагает».