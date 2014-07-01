США поддержат любое решение Украины относительно АТО и готовы к санкциям против РФ

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Джен Псаки, передает Радио Свобода.

Что же до возможного продления перемирия на востоке Украины, Псаки отметила, что «это решение Украины и только Украины».

По ее словам, США поддержат любое решение Киева. Джен Псаки отметила, что условия прекращения огня нарушаются сепаратистами.

"Мы до сих пор получаем сообщения, что боевики из России и пророссийские сепаратисты продолжают нападать на позиции украинских войск", – заявила представительница американского правительства.

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Президент Украины Петр Порошенко 27 июня принял решение о продлении режима прекращения огня еще на 72 часа. Срок перемирия истек 30 июня в 22:00.

В ночь на 1 июля, президент по итогам заседания Совета Национальной Безопасности и Обороны Украины принял решение приостановить действие режима одностороннего прекращения огня на Донбассе.