Перед обращением к народу президент общается с иностранными политиками - СМИ
23:40, 30 июня 2014Политика
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Через несколько минут начнется запись обращения президента Петра Порошенко к народу.
REUTERS
Об этом сообщил руководитель Управления госохраны Валерий Гелетей представителям самообороны Майдана, которые собрались на Банковой.
Он спросил самооборону, есть ли возможность организовать трансляцию на Майдане.
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В то же время, как сообщил источник INSIDER в АП, обращение президента затягивается из-за общения с представителями иностранных государств.
"Происходит работа с иностранными деятелями", - сказал собеседник.
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