Перед обращением к народу президент общается с иностранными политиками - СМИ

Об этом сообщил руководитель Управления госохраны Валерий Гелетей представителям самообороны Майдана, которые собрались на Банковой.

Он спросил самооборону, есть ли возможность организовать трансляцию на Майдане.

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В то же время, как сообщил источник INSIDER в АП, обращение президента затягивается из-за общения с представителями иностранных государств.

"Происходит работа с иностранными деятелями", - сказал собеседник.