ОБСЕ создала контактную группу для урегулирования ситуации на Донбассе

Основная ее задача - заниматься поиском путей выхода из сложившейся на востке Украины ситуации, сообщает Русская служба ВВС.

Сообщается, что данное предложение было принято почти всеми участниками сессии, в том числе украинской делегацией.Читайте такжеРоссия предлагает создать на базе ОБСЕ контактную группу по Украине

РФ предлагает включить в состав группы до десяти человек, представляющих основные страны, которые заинтересованы в решении кризиса.

Поправка, изначально предложенная спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным, вошла в соответствующую резолюцию бакинской сессии ПА ОБСЕ, передает издание.