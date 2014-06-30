ОБСЕ создала контактную группу для урегулирования ситуации на Донбассе
14:37, 30 июня 2014Политика
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Парламентская ассамблея ОБСЕ поддержала создание международной контактной группы по урегулирования ситуации на Донбассе.
REUTERS
Основная ее задача - заниматься поиском путей выхода из сложившейся на востке Украины ситуации, сообщает Русская служба ВВС.
Сообщается, что данное предложение было принято почти всеми участниками сессии, в том числе украинской делегацией.Читайте такжеРоссия предлагает создать на базе ОБСЕ контактную группу по Украине
РФ предлагает включить в состав группы до десяти человек, представляющих основные страны, которые заинтересованы в решении кризиса.
Поправка, изначально предложенная спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным, вошла в соответствующую резолюцию бакинской сессии ПА ОБСЕ, передает издание.
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