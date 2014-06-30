Боевики пытаются перенести террористические акции в Харьковскую область - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявил пресс-секретарь Информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

«Боевики осуществляют обстрелы военных объектов, фиксируются многочисленные попытки перенести террористические акции на другие регионы страны - в частности, на Харьковскую область», - сказал Лысенко.Читайте такжеВ милиции рассказали подробности взрыва железнодорожного моста на Харьковщине

По его словам, лидеры террористических группировок и российская сторона продолжают перекладывать ответственность за несоблюдение режима перемирия на украинских военных.

«В частности, распространяются заявления о якобы обстреле украинскими силовиками жилых домов в городах востока Украины и объектов пограничной и таможенной служб Российской Федерации. Однако установлено, что террористы активно используют артиллерийскую установку в Славянске, ведут из нее огонь по жилым кварталам города. Так, вчера во время артобстрела террористами Славянска ранения получили двое пенсионеров, частично поврежден жилой дом. Также было обстреляно помещение ГАИ», - сообщил Лысенко.