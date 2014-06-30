Руководство АТО не выпускает три роты батальона "Донбасс" на Восток - комбат

Об этом в студии Громадського заявил комбат Семен Семенченко, пишет Gazeta.ua.

"Вы думаете, что я сейчас делаю в Киеве? Я пытаюсь вывезти бойцов. Трем ротам не дают выехать из Киева в Донбасс, чтобы не нервировать Путина", - отметил комбат.

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Также он рассказал о планах очистки донецкой милиции, которая будет проводиться после победы над террористами.