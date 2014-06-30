Руководство АТО не выпускает три роты батальона "Донбасс" на Восток - комбат
02:52, 30 июня 2014Политика
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Руководство АТО не выпускает три роты добровольческого батальона "Донбасс" из Киева на восток.
Фото Александр Клименко
Об этом в студии Громадського заявил комбат Семен Семенченко, пишет Gazeta.ua.
"Вы думаете, что я сейчас делаю в Киеве? Я пытаюсь вывезти бойцов. Трем ротам не дают выехать из Киева в Донбасс, чтобы не нервировать Путина", - отметил комбат.
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Также он рассказал о планах очистки донецкой милиции, которая будет проводиться после победы над террористами.
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