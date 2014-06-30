Батальон "Азов" задержал соратника Гиркина

Об этом Gazeta.ua сообщил заместитель комбата "Азов" Игорь Мосийчук.

Мосийчук, в частности, отметил, что 29 июня в результате спецоперации бойцами спецбатальона "Азов" был задержан и арестован сотник Бердянского пророссийского "​​казачества" Гуськов.

"Этот мерзавец является близким соратником Гиркина - Стрелкова и даже во время допроса хвалится тем, что убивал наших военных, пытал пленных украинцев, когда воевал в так называемом "ополчении" Славянска", - подчеркнул заместитель комбата "Азов".

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По его словам, сейчас силовики допрашивают задержанного сепаратиста. От него уже узнали список членов Бердянского пророссийского "​​казачества", воюющих в так называемом "ополчении" Славянска.

Напомним, ранее в спецбатальоне "Азов" рассказали, что пленных боевиков и сепаратистов передают либо в Службу безопасности Украины, либо в Министерство внутренних дел.