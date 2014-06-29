Террористы захватили Донецкий завод химических изделий, планируют производить гранаты
13:31, 29 июня 2014Политика
3
Вчера террористы захватили Донецкий завод химических изделий, на котором они планируют начать производство ручных осколочных гранат.
Донецкий завод химических изделий / Википедия
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Лысенко.
Читайте такжеВ Донецке террористы захватили воинскую часть - СМИ
«Вчера террористы захватили Донецкий завод химических изделий. На нем террористы планируют начать производство ручных осколочных гранат», - сказал Лысенко.
По его словам, завод специализируется на производстве удобрений, и имеет в наличии необходимое химическое сырье для производства таких гранат.
Относительно наличия работников завода в заложниках террористов, представитель СНБО сообщил, что не располагает такой информацией.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter