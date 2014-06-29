Террористы захватили Донецкий завод химических изделий, планируют производить гранаты

13:31, 29 июня 2014
Политика
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Вчера террористы захватили Донецкий завод химических изделий, на котором они планируют начать производство ручных осколочных гранат.

Донецький завод хімічних виробів / Википедия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Лысенко.

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«Вчера террористы захватили Донецкий завод химических изделий. На нем террористы планируют начать производство ручных осколочных гранат», - сказал Лысенко.

По его словам, завод специализируется на производстве удобрений, и имеет в наличии необходимое химическое сырье для производства таких гранат.

Относительно наличия работников завода в заложниках террористов, представитель СНБО сообщил, что не располагает такой информацией.

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