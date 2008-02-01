Москаль рассказал, как Моссад наградил оружием властную верхушку Украины

Народный депутат Геннадий Москаль считает, что принятие закона об оружии, предусматривающего свободное владение им, - преждевременный шаг для Украины. " При том депрессивном состоянии, в котором находится Украина, еще раздать стволы — и все, можно эмигрировать от греха подальше в Парагвай", - заявил депутат в интервью "Киевскому телеграфу".

Геннадия Москаля волнует отсутствие в Украине законов, определяющих владение охотничьим оружием, короткоствольным и наградным. "Мы потихоньку начали разбираться с наградным и обнаружили потрясающий бардак, - заявил депутат. - Вот кто у нас по закону имеет право награждать оружием? Президент — согласно закону о государственных наградах, министр МВД и министр обороны, но только своих подчиненных — согласно дисциплинарному уставу. У нас же пораздавали стволы всем подряд. Министр обороны Гриценко даже наградил некоторых депутатов из Партии регионов "за популяризацию НАТО". Некий Сионистский форум Израиля наградил пол-Украины импортным оружием. Стали проверять, что это за контора такая, — оказалось, просто общественная организация русскоязычных израильтян. Но одно время ею руководил действующий офицер Моссада, который в 1995 году попался на шпионском скандале в Москве, пытаясь завербовать сотрудника космической разведки. Так вот, бывшее руководство СБУ, почти вся служба госохраны, которая оберегает Президента, премьер, глава Верховной Рады получили оружие от Моссада. Просто бред какой-то! Руководители контрразведывательных органов награждаются представителями разведок других стран, против которых они должны работать! И больше всего награждений — от спецслужб Израиля и Минобороны Грузии. Во втором случае вообще нонсенс: страна, имеющая две зоны вооруженных конфликтов, раздает оружие налево и направо."

Геннадий Москаль выразил намерение обратиться с депутатским запросом к министру внутренних дел Луценко, чтобы "это аннулировать и провести перерегистрацию".

Депутат утверждает, что ему не удалось найти таможенных деклараций на это оружие : "И что самое интересное: никто не предоставил таможенные декларации, неизвестно, как оружие попало в Украину из Израиля и Грузии! Я делал запрос в таможню — информации нет. Зато есть какая-то Ассоциация поддержки украинских дипломатов, какая-то Международная школа телохранителей, и все они награждают оружием.... Это уже пистолетомания, прямо Рэмбо какие-то…"

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