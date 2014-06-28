Россия предлагает создать на базе ОБСЕ контактную группу по Украине

Об этом заявил председатель российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексей Пушков, сообщает Радио «Свобода».

«В значительной мере диалог будет сосредоточен вокруг Украины. Наша главная идея – это предложение по созданию международной парламентской контактной группы относительно Украины», – сказал Пушков.

По его словам, такая группа могла бы провести несколько заседаний и подготовить доклад о том, как на парламентском уровне попытаться посодействовать выходу из кризиса.

«Многое будет зависеть от украинской стороны, насколько она будет склонна работать в такой группе, насколько она видит в этом смысл», – сказал Пушков.

Читайте такжеРПЦ сообщает, что наблюдателей ОБСЕ освободили по просьбе Патриарха Кирилла

Сегодня в столице Азербайджана Баку стартует очередная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, мероприятие продлится до 2 июля. Один из ключевых вопросов для обсуждения – украинский.

В настоящее время в плену боевиков на востоке Украины находится четверо наблюдателей Специальной Мониторинговой миссии ОБСЕ, которых сепаратисты обещают освободить.

В ночь на 27 июня боевики уже освободили четырех наблюдателей миссии ОБСЕ.