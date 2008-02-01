Балога увидел, как проект НУ-НС “замер в неудобной позе”

Проект создания единой партии Президента на базе блока НУ-НС не продвигается из-за нарушения договоренностей и амбиций безответственных политиков. Так заявил руководитель Секретариата Президента Виктор Балога в интервью изданию “Украина молода”.

Теперь проект “замер в неудобной позе”, - очертил ситуацию Балога.

“Досадно, но отдельные гордые лидеры отдельных почтенных партий, которые в присутствии Президента подписались за трансформацию «НУНС» в единую демократическую партию, после избрания в парламент заявили по этому поводу о своем особом мнении”, - сказал председатель СП.

По его мнению, “это - явный пример политической безответственности и невыполнения взятых обязательств. По моему мнению, лидеры политических сил, которые образовали блок «НУНС», заработали «желтую карточку» от своих избирателей. Так и до исключения из политического поля на будущих выборах недалеко”.

Впрочем Балога преисполнен оптимизма относительно перспектив продвижения проекта “единая партия”: “думаю, что когда ситуация дойдет до трения металла о металл, то все поймут, что нужно договариваться и иметь терпение. И начнут друг друга ценить, понимать, что мы — единственная команда, единственная политическая сила. А пока мы опять при власти, нет никаких проблем, потому люди расслабляются и дают своим чувствам слишком много воли”.