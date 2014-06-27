Порошенко: на этой сессии Рада не ратифицирует Соглашение об ассоциации

«Не жду никаких трудностей, как вам известно, следующая неделя является последней неделей работы украинского парламента, а технические вопросы займут здесь не одну неделю», - отметил он.

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Он напомнил, что достигнута договоренность о том, что 3-4 июля пройдут консультации в формате Украина-ЕС-Россия на экспертном уровне, и будет достигнута договоренность 11 июля о проведении консультаций в таком же трехстороннем формате на уровне министров.

«Они не будут касаться текста соглашения, но консультации будут относительно временных измерений введения тех или иных шагов, которые предусмотрены углубленной и всеобъемлющей зоной свободной торговли. И я убежден, что сейчас этот компромисс будет найден», - подчеркнул Петр Порошенко, выразив надежду, что консультации будут эффективными.

Петр Порошенко считает, что всем сторонам, в том числе России выгодно такое соглашение, поскольку Украина может стать «тем мостиком, который позволит российским товарам выйти на европейский рынок».