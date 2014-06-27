Необходимо использовать любую возможность для прекращения конфликта - Порошенко

Об этом президент Украины заявил в эксклюзивном интервью с Кристин Аманпур на телеканале CNN в Брюсселе.

"Я настроен оптимистично, и я думаю, что в течение нескольких недель или месяцев, мы увидим восстановление мира", - цитирует его "ТСН".

Кроме того, он отметил, что готов использовать любую возможность для мирных переговоров вовсе не из-за слабости, отсутствии патриотизма или неспособности защитить свою страну.

По мнению Порошенко, для продолжения режима перемирия необходимо, чтобы на переговорах был достигнут какой-то прогресс, ведь стороны конфликта должны проявить заинтересованность в продолжении контактов.

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"Я хочу, чтобы в моей стране был мир. Мы готовы защищать свою страну, но необходимо использовать любую возможность для того, чтобы прекратить конфликт", - сказал Порошенко.

При этом Порошенко заявил, что пока не принял решение по продлению перемирия на Востоке страны и пообещал сделать это в пятницу.