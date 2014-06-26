В Донецкой области боевики напали на СИЗО разоружили караул и похитили оружие

Вооруженные автоматами Калашникова неизвестные угрожали начальнику следственного изолятора и членам его семьи физической расправой, требуя от него отдать приказ выдать им оружие, которое принадлежит личному составу Артемовского следственного изолятора, сообщает 62.ua со ссылкой на пресс-службу управления ГПТС в Донецкой области.

После этого под транспортные ворота учреждения подъехали 5 автомобилей с группой вооруженных людей в камуфляжной одежде и масках. С ними был начальник следственного изолятора, которому угрожали оружием. При этом на постового внешнего поста также было направлено оружие.

Несколько вооруженных лиц расположились на территории учреждения, а примерно пятьдесят, вооруженных автоматами Калашникова, ручными гранатометами и пулеметами окружили административное здание учреждения.

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На внешние посты были направлены снайперы. Группа вооруженных людей приблизилась к главным воротам, вошла в дежурную часть и расположилась на ее территории.

После этого вооруженные люди в камуфляже и масках похитили оружие. Количество украденного оружия подсчитывается. Дежурным помощником о случившемся сразу было сообщено в дежурную часть Артемовского ГО ГУМВД Украины.

Жертв среди сотрудников учреждения и население не было. Учреждение имеет возможность поддерживать правопорядок и осуществлять охрану, обстановка в режимных корпусах и среди заключенных удовлетворительная и управляемая.