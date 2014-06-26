В Харькове за нецензурную песню о Путине активистам присудили исправительные работы
В Харькове двум активистам Евромайдана Валентину Бистриченку и Максиму Зинченко за фанатскую ругательную песню про президента России Владимира Путина присудили по 50 часов исправительных работ.
Как сообщил корреспонденту УНИАН Быстриченко, соответствующее решение сегодня, 26 июня, принял Дзержинский районный суд Харькова.
«Решение – 50 часов исправительных работ. Судья предусмотрел, что мы будем проходить наказание в жилищно-коммунальных хозяйствах Харькова. Это по ст. 173 (мелкое хулиганство), а в сущности это было за «Путин х...ло»», - сказал Быстриченко.
Читайте такжеВ Харькове произошло столкновение между активистами Евромайдана и милицией
Он отметил, что милиция «зафиксировала правонарушение» вчера, 25 июня, на площади Свободы возле памятника Ленину, где активисты Евромайдана «выразили свое отношение к Путину».
Быстриченко отметил, что админпротокол милиционеры составили в отношении трех человек: его, Зинченко и активиста «Правого сектора». Он добавил, что сегодня на судебное заседание активист «Правого сектора» не явился, потому его дело не слушали.
Быстриченко подчеркнул, что будет обжаловать решение суда.