В Харькове за нецензурную песню о Путине активистам присудили исправительные работы

Как сообщил корреспонденту УНИАН Быстриченко, соответствующее решение сегодня, 26 июня, принял Дзержинский районный суд Харькова.

«Решение – 50 часов исправительных работ. Судья предусмотрел, что мы будем проходить наказание в жилищно-коммунальных хозяйствах Харькова. Это по ст. 173 (мелкое хулиганство), а в сущности это было за «Путин х...ло»», - сказал Быстриченко.

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Он отметил, что милиция «зафиксировала правонарушение» вчера, 25 июня, на площади Свободы возле памятника Ленину, где активисты Евромайдана «выразили свое отношение к Путину».

Быстриченко отметил, что админпротокол милиционеры составили в отношении трех человек: его, Зинченко и активиста «Правого сектора». Он добавил, что сегодня на судебное заседание активист «Правого сектора» не явился, потому его дело не слушали.

Быстриченко подчеркнул, что будет обжаловать решение суда.