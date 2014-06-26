В морг на Луганщине доставлено 4 трупа неизвестных мужчин в камуфляже

Как сообщила УНИАН начальник пресс-службы ГУМВД в области Татьяна Погукай, 25 июня в бюро судмедэкспертизы из поселка Металлист доставлены четыре трупа (некоторые находятся в гнилостном состоянии) неизвестных мужчин в камуфлированной форме. У двоих – множественные огнестрельные ранения, у одного – ранения и отсутствие нижних конечностей, четвертый труп – обугленный, с отсутствием конечностей.

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Данные факты зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по статье 115 УК Украины (умышленное убийство).

Принимаются меры для идентификации личностей погибших.