В морг на Луганщине доставлено 4 трупа неизвестных мужчин в камуфляже
17:27, 26 июня 2014Политика
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В пос. Металлист Славяносребского района Луганской области в морг доставлены 4 трупа неизвестных мужчин в камуфлированной форме.
На Луганщине морг принял 4 трупа
Как сообщила УНИАН начальник пресс-службы ГУМВД в области Татьяна Погукай, 25 июня в бюро судмедэкспертизы из поселка Металлист доставлены четыре трупа (некоторые находятся в гнилостном состоянии) неизвестных мужчин в камуфлированной форме. У двоих – множественные огнестрельные ранения, у одного – ранения и отсутствие нижних конечностей, четвертый труп – обугленный, с отсутствием конечностей.
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Данные факты зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по статье 115 УК Украины (умышленное убийство).
Принимаются меры для идентификации личностей погибших.
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