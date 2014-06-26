В Одессе проведут спецпоказ фильма "Гамер" похищенного ФСБ режиссера Сенцова

Как сообщил УНИАН представитель украинского кинодистрибьютора "Артхаус Трафик" в Одессе Олег Мельничук, 29 июня в кинозале U-cinema компания проведет специальный показ на поддержку Сенцова.

Этим показом организаторы хотят привлечь внимание к "этой вопиющей ситуации с арестом ФСБ украинского кинорежиссера". Кроме того, все средства от продажи билетов передадут родственникам Сенцова на оплату его адвоката и как помощь на содержание двух несовершеннолетних детей, которых он самостоятельно воспитывает.

«Гамер» - дебютный фильм Сенцова - был представлен на Роттердамском кинофестивале, получил приз Гильдии киноведов и кинокритиков на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске, был удостоен специального диплома жюри на 3-м Одесском международном кинофестивале.

Читайте такжеАльмодовар, Занусси и другие известные кинорежиссеры призывают Путина гарантировать безопасность СенцоваВ июле 2013 года Сенцов приступил к съемкам своего нового фильма «Носорог», о детях 1990-х. Этот проект криминальной драмы выиграл в питчинге проектов и получил главный приз - 25 тыс. грн.

«Но творческим планам не суждено было реализоваться. Во время Майдана Олег Сенцов стал одним из его активных участников. Ездил в свой родной Симферополь, принимал активное участие в митингах за единство страны, отвозил продукты в блокированные русской армией украинские части...», - рассказали организаторы.

Как сообщал УНИАН, кинорежиссера Олега Сенцова 11 мая в Симферополе задержали сотрудники ФСБ. Впоследствии его доставили в московскую тюрьму «Лефортово».

28 мая, директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис сообщил, что 27 мая украинская сторона получила от РФ ноту, в которой кратко информируется, что украинцы подозреваются в организации террористической деятельности, подготовке преступлений, незаконном приобретении и ношении оружия. Он подчеркнул, что Украина требует освободить своих граждан, поскольку преступления, которые им инкриминируются, является “абсолютным абсурдом”.

Перебийнис заявил, что Консульский отдел Посольства Украины в РФ направил дополнительный запрос ФСБ России о предоставлении разрешения на встречу Сенцова и еще двух задержанных украинцев с консульским работником.