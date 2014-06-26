Коридор для эвакуации людей из зоны АТО могут создать уже на следующей неделе - МВД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

“Межведомственный и координационный штаб по обеспечению граждан, которые вывозятся из зоны АТО, состоялся под председательством министра МВД с участием министра соцполитики и руководителя ГСЧС”, - сказал он.

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Шкиряк отметил, что, в частности, на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям возложены обязанности координировать выход граждан из зоны конфликта.

Также он напомнил, что для эвакуации граждан предусмотрен один основной и два резервных маршрута.

По словам Шкиряка, милиция готова к организации эвакуации населения из зоны антитеррористической операции.

"Мы готовы к организации этого процесса, и сегодня главный вопрос заключается в безопасности. Как только мы будем убеждены, что безопасность людей будет гарантирована, тогда мы будем это делать", - сказал Шкиряк.

"Все, у кого будет желание покинуть эту территорию (проведения антитеррористической операции), получат информацию", - сказал советник главы МВД.

Он подчеркнул, что информация о местах сбора для желающих эвакуироваться будет распространяться волонтерами и другими способами.

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При этом Шкиряк допустил, что эвакуация населения с востока Украины будет проводиться уже на будущей неделе.

"Возможно, это будет уже на будущей неделе", - сказал он.

По словам Шкиряка, такие вопросы, которые связаны с организацией безопасного коридора выхода людей, отрабатываются. В то же время он отметил, что со стороны боевиков есть попытки блокирования выезда беженцев.