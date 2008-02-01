БЮТ надеется на компромисс, конституционный совет и Партию регионов

Фракция БЮТ надеется, что конституционный совет разработает компромиссный вариант внесения изменений в Конституцию, который поддержит и фракция Партии регионов.

Об этом в интервью журналистам заявил народный депутат, член фракции БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, проводятся ли сейчас переговоры с фракцией Партии регионов о поддержке изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности, В.ПИСАРЕНКО отметил, что в этом вопросе существуют разногласия между коалицией и фракциями меньшинства. В частности, он напомнил, что фракция ПР выступает за сохранение депутатской неприкосновенности. «Но я думаю, что компромисс будет найден на конституционном совете», - сказал В.ПИСАРЕНКО.