В сети появился проект изменений в Конституции от Порошенко

Об этом сообщил депутат Олег Тягнибок в Facebook.

Читайте такжеПорошенко надеется, что проект Конституции будет передан в Венецианскую комиссию на этой неделе"Друзья, фракции ВО "Свобода" предложено до конца дня представить предложения к проекту новой Конституции, разработанной Президентом Украины, который будет отправлено на анализ в Венецианскую комиссию. Наши конституционалисты и депутаты работают над предложениями от "Свободы". Призываю и Вас в кратчайший срок выразить свои мысли по этому поводу", - написал он.

Проект Закона об изменениях к Конституции занимает 11 страниц.