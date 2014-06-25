В сети появился проект изменений в Конституции от Порошенко
15:07, 25 июня 2014Политика
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В сети был выложен проект изменений в Конституции, который после обсуждения должны отправить на анализ Венецианской комиссии.
Обнародован проект изменений к Конституции / ukrliter.com
Об этом сообщил депутат Олег Тягнибок в Facebook.
Читайте такжеПорошенко надеется, что проект Конституции будет передан в Венецианскую комиссию на этой неделе"Друзья, фракции ВО "Свобода" предложено до конца дня представить предложения к проекту новой Конституции, разработанной Президентом Украины, который будет отправлено на анализ в Венецианскую комиссию. Наши конституционалисты и депутаты работают над предложениями от "Свободы". Призываю и Вас в кратчайший срок выразить свои мысли по этому поводу", - написал он.
Проект Закона об изменениях к Конституции занимает 11 страниц.
Post by Олег Тягнибок.
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