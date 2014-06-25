В Горловке боевики ограбили машиностроительный завод
12:41, 25 июня 2014Политика
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В Горловке вчера боевики по указанию одного из своих руководителей по кличке «Бес» (Игорь Бєзлєр) совершили нападение на Новогорловский машиностроительный завод.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель информационного центра СНБО Владимир Чеповой.
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