В Горловке боевики ограбили машиностроительный завод

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель информационного центра СНБО Владимир Чеповой.

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