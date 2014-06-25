СБУ задержала замглавы Славянского РОВД за пособничество террористам - СМИ

Об этом "ОстроВу" сообщают источники в правоохранительных органах.

Задержание произошло на территории Святогорска.

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Причиной задержания, вероятно, стало то, что при захвате здания Славянской милиции подполковник Белянин, по информации источника, дал команду в дежурную часть сдать оружие.

Подполковник Белянин находился на своей должности с августа 2013 года.