Объединения украинцев России заявляют, что Богатыреву в Москве обманули

Правление Объединения украинцев России и Совет региональной общественной организации «Украинцы Москвы» заявляют, что фонды Библиотеки украинской литературы в Москве уничтожаются. Об этом сказано в заявлении, переданном агентству УНИАН.

Они считают, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА была введена в заблуждение нынешним руководством библиотеки, потому и заявила, что «убедилась в сохранности фондов” и никакого уничтожения фондов нет.

Также в заявлении высказано удивление тем, что Р.БОГАТЫРЕВА выразила благодарность правительству Москвы и посольству Украины по поводу работы библиотеки.

«Украинская общественность России и Москвы долгое время бьет во все колокола, пытаясь привлечь внимание властных структур и общественности к происходящему в Библиотеке украинской литературы в Москве», - сказано в заявлении. В нем говорится о том, что за время «после провокаций и закамуфлированных идеологических наскоков работа библиотеки резко ухудшилась, количество читателей не только не увеличивается, а уменьшается, поскольку многие просто бояться приходить в библиотеку». Авторы заявления отмечают, что «осуществлен кадровый и содержательный разгром библиотеки, уничтожен газетный фонд, прекращены работа с детьми, приобретение и обработка новой украинской литературы, сужена культурная программа, мероприятия по пропаганде и популяризации украинской культуры подменяются концертами и вечерами, которые никакого отношения к ней не имеет».

«К сожалению, все это осталось вне внимания Р.БОГАТЫРЕВОЙ», - сказано в заявлении. В нем также подчеркнуто, что “у нее, как и у многих других украинских чиновников, не нашлось времени встретиться с украинской общественностью, создававшей и поддержавшей украинскую библиотеку Москвы в течение почти 20 лет». Авторы этого заявления констатируют, что «декларации и программы заботы государства об украинской диаспоре не подкрепляются конкретной работой по удовлетворению национально-культурных потребностей украинцев, в том числе Российской Федерации».

Как сообщал УНИАН, 30 января при посещении Библиотеки украинской литературы в Москве секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Р.БОГАТЫРЕВА заявила, что убедилась в сохранности фондов - «все в идеальном порядке. Наращивается количество книг».