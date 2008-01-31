БЮТ поддержит любую кандидатуру на пост генпрокурора

Фракция БЮТ готова поддержать любую кандидатуру на должность генерального прокурора, которую предложит фракция “Наша Украина – Народная самооборона”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил народный депутат, член фракции БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.

По словам В.ПИСАРЕНКО, это связано с тем, что кандидатура генпрокурора является квотой НУ-НС. «Поэтому мы ждем сейчас от них, когда они определятся с новой кандидатурой», - сказал народный депутат.

Он также отметил, что в любом случае БЮТ будет настаивать на освобождении Александра МЕДВЕДЬКО от должности генпрокурора.

По словам В.ПИСАРЕНКО, такая позиция БЮТ связана не с политическими мотивами, а с тем, что А.МЕДВЕДЬКО не отвечает занимаемой должности.

Кроме того, по словам В.ПИСАРЕНКО, свою позицию по этому поводу должен определить и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.