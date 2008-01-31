Кризис партийных идеологий собрал политологов за круглый стол

1 февраля в 13.00 начнется круглый стол на тему: «Кризис партийных идеологий в Украине». Участники: Виктор Небоженко, Владимир Фесенко (Центр прикладных исследований «Пента»), Денис Кирюхин (Центр политических исследований и конфликтологии), Алексей Гарань (Школа политической аналитики), Александр Медведев (Центр политических ценностей), Виталий Кулик, Виталий Балла (Агентство моделирования ситуаций), Дмитрий Выдрин. Особый гость «Главреда» - Art Kaufman (World Movement for Democracy). Модератор круглого стола Юрий Романенко («Главред-медиа», ул. Сретенская, 2/8).

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