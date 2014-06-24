Министры стран НАТО намерены создать фонд для поддержки Украины - СМИ

Заседание министров состоится 24-25 июня в Брюсселе.

Источник в штаб-квартире НАТО сообщило «Радио Свобода», что фонд создается для укрепления обороноспособности Украины в отрасли логистики, командования и управления войсками и в области киберзащиты. Вопрос о поставках оружия и систем ведения огня - не рассматриваются.

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Пока нет установленных сроков создания фонда, определены его размеры в денежном эквиваленте.