Министры стран НАТО намерены создать фонд для поддержки Украины - СМИ

16:15, 24 июня 2014
Политика
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Министры иностранных дел стран НАТО намерены объявить о создании совместного фонда в поддержку оборонного потенциала Украины.

НАТО має намір підтримати обороноздатність України / mil.gov.ua

Заседание министров состоится 24-25 июня в Брюсселе.

Источник в штаб-квартире НАТО сообщило «Радио Свобода», что фонд создается для укрепления обороноспособности Украины в отрасли логистики, командования и управления войсками и в области киберзащиты. Вопрос о поставках оружия и систем ведения огня - не рассматриваются.

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Пока нет установленных сроков создания фонда, определены его размеры в денежном эквиваленте.

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