Шуфрич категорически против союза с Тимошенко

Народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Нестор Шуфрич категорически против коалиции Партии регионов с БЮТ или "Наша Украина - Народная самооборона".

"Ситуация однозначна, я категорически против любых широких коалиций хотя бы потому, что наши избиратели нам не дали мандат на создание широкой коалиции. На выборах 2007 года мы четко назвали своих партнеров, с которыми мы готовы создавать коалицию, и ни "Нашей Украины", ни Блока Юлии Тимошенко среди этих политических сил не было и не могло быть", - заявил он заявил в эксклюзивном комментарии газете "СЕЙЧАС".

Парламентарий считает, что сейчас усиливается конфликт между коалицией и Секретариатом Президента Украины Виктора Ющенко и если он будет усугубляться, то это приведет к новым выборам, но на этот раз – и к президентским. "А после выборов политические силы должны будут определиться с учетом волеизъявления главного носителя власти – украинского народа", - подчеркнул Н.Шуфрич.

30 января 2008 г. Юлия Тимошенко заявила, что объединение в коалицию Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко "возможно, но на наших условиях". Такими условиями Премьер-министр Украины назвала внедрение 20 пунктов детенизации политики и экономики.